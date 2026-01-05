L’Atalanta a Bologna dovrà fare a meno di Kolasinac

Due ballottaggi, in difesa e in mezzo

La formazione anti-Bologna potrebbe cambiare leggermente rispetto a quella che ha sconfitto i giallorossi di Gasperini. In attacco tornerebbe di moda Pasalic, in grado di giocare sia trequartista nel 3-4-1-2 (dietro alle punte) sia da esterno nel 3-4-2-1 (a sinistra, in linea con De Ketelaere). Questo scenario aprirebbe un ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski (impiegato in attacco contro i capitolini) come esterno sinistro. In difesa titolari dovrebbero essere Hien (al rientro) e Djimsiti (mvp contro la Roma e confermato); la terza maglia è contesa tra Scalvini e Ahanor. Quasi definito il resto dello schieramento: Carnesecchi fra i pali, Zappacosta a destra, de Roon ed Ederson a centrocampo e De Ketelaere e Scamacca davanti.