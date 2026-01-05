Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 05 Gennaio 2026

L’Atalanta a Bologna dovrà fare a meno di Kolasinac

CALCIO SERIE A. Il bosniaco non recupererà in tempo dalla distrazione al collaterale del ginocchio. In attacco potrebbe ritrovare un posto Pasalic.

Sead Kolasinac, difensore bosniaco di 32 anni, salterà la trasferta di Bologna
(Foto di Afb)

Bergamo

L’Atalanta che mercoledì 7 gennaio 2026 giocherà alle 18,30 sul campo del Bologna (19ª giornata di Serie A, ultima di andata) dovrà fare a meno di Sead Kolasinac: il bosniaco, infortunatosi sabato 3 nella vittoria sulla Roma, non recupererà in tempo dai postumi distrattivi al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il problema non è grave, ma il difensore salterà il match del Dall’Ara. Kolasinac va ad aggiungersi agli altri infortunati Bellanova e Bakker, assenti al pari di Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d’Africa.

Due ballottaggi, in difesa e in mezzo

La formazione anti-Bologna potrebbe cambiare leggermente rispetto a quella che ha sconfitto i giallorossi di Gasperini. In attacco tornerebbe di moda Pasalic, in grado di giocare sia trequartista nel 3-4-1-2 (dietro alle punte) sia da esterno nel 3-4-2-1 (a sinistra, in linea con De Ketelaere). Questo scenario aprirebbe un ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski (impiegato in attacco contro i capitolini) come esterno sinistro. In difesa titolari dovrebbero essere Hien (al rientro) e Djimsiti (mvp contro la Roma e confermato); la terza maglia è contesa tra Scalvini e Ahanor. Quasi definito il resto dello schieramento: Carnesecchi fra i pali, Zappacosta a destra, de Roon ed Ederson a centrocampo e De Ketelaere e Scamacca davanti.

