Lunedì 05 Gennaio 2026
L’Atalanta a Bologna dovrà fare a meno di Kolasinac
CALCIO SERIE A. Il bosniaco non recupererà in tempo dalla distrazione al collaterale del ginocchio. In attacco potrebbe ritrovare un posto Pasalic.
L’Atalanta che mercoledì 7 gennaio 2026 giocherà alle 18,30 sul campo del Bologna (19ª giornata di Serie A, ultima di andata) dovrà fare a meno di Sead Kolasinac: il bosniaco, infortunatosi sabato 3 nella vittoria sulla Roma, non recupererà in tempo dai postumi distrattivi al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il problema non è grave, ma il difensore salterà il match del Dall’Ara. Kolasinac va ad aggiungersi agli altri infortunati Bellanova e Bakker, assenti al pari di Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d’Africa.
Due ballottaggi, in difesa e in mezzo
La formazione anti-Bologna potrebbe cambiare leggermente rispetto a quella che ha sconfitto i giallorossi di Gasperini. In attacco tornerebbe di moda Pasalic, in grado di giocare sia trequartista nel 3-4-1-2 (dietro alle punte) sia da esterno nel 3-4-2-1 (a sinistra, in linea con De Ketelaere). Questo scenario aprirebbe un ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski (impiegato in attacco contro i capitolini) come esterno sinistro. In difesa titolari dovrebbero essere Hien (al rientro) e Djimsiti (mvp contro la Roma e confermato); la terza maglia è contesa tra Scalvini e Ahanor. Quasi definito il resto dello schieramento: Carnesecchi fra i pali, Zappacosta a destra, de Roon ed Ederson a centrocampo e De Ketelaere e Scamacca davanti.
