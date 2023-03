L’Atalanta attende gli esami di Djimsiti. Occhio alle condizioni di Koopmeiners

Non sembra un problema grave e probabilmente il difensore dovrà saltare soltanto il match casalingo contro l’Empoli, perché nella settimana successiva il campionato di Serie A si fermerà per dare spazio alle nazionali . Però c’è attesa per sapere esattamente quanto Djimsiti dovrà stare fermo. Per l’Atalanta è l’ennesimo problema muscolare di una stagione che non si sta rivelando fortunata per i muscoli dei giocatori .