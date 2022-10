L’Atalanta batte il Ponte San Pietro 5-0. Tris di Højlund, Zapata gioca la ripresa

Il Ponte San Pietro è una squadra che gioca nel campionato di Serie D e ha come stella l’ex atalantino Ferreira Pinto, 42 anni, in campo per mezz’ora nel secondo tempo . Il test è durato circa 75 minuti al Centro sportivo Bortolotti ed è stato utile a mister Gasperini per far riprendere il ritmo partita a diversi giocatori che erano rimasti ai box per lungo tempo causa infortuni.