L’Atalanta è tornata in campo. Mancano i 4 nazionali. Toloi e Muriel ok

Mancano 37 giorni al match in terra ligure, però l’Atalanta giocherà in questo mese abbondante quattro test amichevoli (venerdì 9 dicembre al Gewiss Stadium contro l’Eintracht Francoforte per il trofeo Bortolotti, sabato 17 contro il Nizza in casa dei francesi, venerdì 23 dicembre contro il Betis a Siviglia e giovedì 29 dicembre contro l’Az Alkmaar) che saranno preziosi a mister Gasperini per ridare linfa ed efficacia a una squadra che prima della sosta ha rallentato in modo evidente con quattro sconfitte in cinque partite e le ultime tre consecutive.