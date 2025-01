L’Atalanta è tornata in Italia: da valutare le condizioni di Kolasinac e Bellanova

Dopo la sconfitta contro l’Inter nella semifinale della Supercoppa italiana, l’Atalanta ha lasciato Riad e ha fatto ritorno in Italia: la squadra trascorrerà il fine settimana 4-5 gennaio a riposo, gli allenamenti riprenderanno lunedì 6 nel pomeriggio a Zingonia. Prossimo impegno Udinese-Atalanta, sabato 11 gennaio alle 15.

Ruggeri pienamente recuperato

Non recupererà per l’Udinese invece Cuadrado, già assente in Arabia causa una lesione del bicipite femorale destro. Fuori anche Retegui, alle prese con un problema muscolare accusato prima di Natale contro l’Empoli, e chiaramente il lungodegente Scamacca, che sta seguendo un programma individuale dopo l’infortunio al ginocchio subìto ad agosto: il rientro potrebbe avvenire a febbraio.