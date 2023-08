L’Atalanta ha ripreso ad allenarsi. Manca solo Touré impegnato nella riabilitazione

È iniziato il conto alla rovescia per il debutto stagionale al Gewiss Stadium: dopo la sconfitta di Frosinone, lunedì 28 agosto l’Atalanta è tornata al lavoro per mettere nel mirino la partita di sabato 2 settembre con il Monza (fischio d’inizio alle 20,45). Tutti a disposizione di mister Gasperini tranne El Bilal Touré che dopo l’intervento di giovedì per la rottura del tendine del retto femorale destro, ha iniziato la riabilitazione a Barcellona.

Al lavoro in gruppo anche Hans Hateboer, José Palomino e Brandon Soppy, ma è probabile che (al netto del mercato) per la prima convocazione debbano aspettare dopo la sosta di domenica 10 settembre. Rafael Toloi, reduce da un infortunio al flessore, ha invece recuperato e finora è andato due volte in panchina. Martedì l’Atalanta è attesa da una doppia seduta, al Centro Bortolotti di Zingonia.

Mini-abbonamenti: superata quota 9.000