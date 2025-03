L’Atalanta ha ripreso la preparazione: Cuadrado e Sulemana sotto osservazione

È stata una ripresa a ranghi molto ridotti perché agli ordini di Gasperini ci sono soltanto otto elementi della prima squadra (tra i quali tre portieri). La novità è il rientro di Retegui che nella mattinata di giovedì 20 sarà visitato dallo staff medico della squadra nerazzurra dopo che l’Italia l’ha rimandato a casa per un risentimento muscolare all’adduttore. Per ora in casa atalantina non è scattato l’allarme e la speranza è che sia soltanto un affaticamento. C’è da vedere se il capocannoniere di Serie A dovrà sostenere esami per chiarire il problema.