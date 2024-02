L’Atalanta da martedì al lavoro in vista del tour de force fra campionato ed Europa

Archiviati i due giorni di riposo dopo il successo sul Sassuolo, martedì 20 febbraio l’Atalanta tornerà ad allenarsi in vista della trasferta di domenica sul campo del Milan (a San Siro fischio d’inizio alle 20,45). Una partita che aprirà un vero e proprio tour de force: dal 25 febbraio al 17 marzo i nerazzurri sono attesi da sette partite , compresa la doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. E a proposito di Europa League, giovedì 22 febbraio sono in programma le partite di ritorno dei playoff da cui uscirà il nome dell’avversaria dell’Atalanta ( sorteggio venerdì 23 febbraio a Nyon ).

In casa nerazzurra alla ripresa di martedì riflettori puntati su Ademola Lookman che, rientrato dopo la Coppa d’Africa, ha saltato la partita contro il Sassuolo per una distorsione alla caviglia: l’infortunio non è grave e la speranza è di ritrovarlo già per la sfida contro il Milan