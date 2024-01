L’Atalanta mercoledì torna al lavoro: per dieci giorni di allenamenti a Zingonia

Giornata di riposo, martedì 16 gennaio, per l’Atalanta dopo la goleada di lunedì sera contro il Frosinone (5-0). I nerazzurri torneranno ad allenarsi mercoledì e sono attesi da dieci giorni di lavoro a Zingonia perché nel prossimo fine settimana saranno forzatamente a riposo. La sfida contro l’Inter originariamente in programma domenica 21 gennaio è infatti stata rimandata a mercoledì 28 febbraio perché i nerazzurri milanesi sono impegnati in Arabia nella Supercoppa Italiana.

Alla ripresa non ci sarà Lookman (impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria), mentre l’infermeria si sta gradualmente svuotando con il solo Hateboer indisponibile (lesione al soleo). Si avvicina infatti il debutto di Touré che lunedì è andato in panchina, mentre Toloi, che ha saltato il Frosinone per l’influenza, dovrebbe tornare regolarmente in gruppo.