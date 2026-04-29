L’Atalanta Primavera vince la Coppa Italia: battuta la Juventus in finale

Il pareggio al 95’

La partita si è giocata all’Arena civica di Milano, dove i bianconeri sono passati in vantaggio a metà del primo tempo grazie a un tiro di Rizzo infilatosi sotto l’incrocio dei pali. L’Atalanta ha provato subito a reagire, trovando però l’opposizione del portiere avversario Radu. Dopo l’intervallo si è intensificata la pressione dei nerazzurri, con una serie di occasioni per centrare il pareggio, arrivato solo al quarto minuto di recupero: sull’ultimo cross di Camara è arrivata la deviazione vincente di Isoa, che ha mandato la sfida ai calci di rigore.