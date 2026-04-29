L’Atalanta Primavera vince la Coppa Italia: battuta la Juventus in finale
CALCIO. Una sfida incredibile terminata ai calci di rigore, dopo che i nerazzurri hanno segnato il gol del pareggio in pieno recupero.
Milano
L’Atalanta Primavera di Giovanni Bosi ha vinto la Coppa Italia, in finale contro la Juventus dell’ex nerazzurro Padoin, al termine di una sfida incredibile.
Il pareggio al 95’
La partita si è giocata all’Arena civica di Milano, dove i bianconeri sono passati in vantaggio a metà del primo tempo grazie a un tiro di Rizzo infilatosi sotto l’incrocio dei pali. L’Atalanta ha provato subito a reagire, trovando però l’opposizione del portiere avversario Radu. Dopo l’intervallo si è intensificata la pressione dei nerazzurri, con una serie di occasioni per centrare il pareggio, arrivato solo al quarto minuto di recupero: sull’ultimo cross di Camara è arrivata la deviazione vincente di Isoa, che ha mandato la sfida ai calci di rigore.
Nella lotteria dagli undici metri è stato il portiere atalantino Anelli il grande protagonista, parando i primi due rigori calciati dalla Juventus. Tutti a bersaglio i suoi compagni e vittoria conquistata, riportando così a Zingonia un trofeo che mancava dal 2003.
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