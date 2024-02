L’Atalanta riabbraccia Lookman a Zingonia. Il Bologna vince e aggancia i nerazzurri

L’attaccante, rientrato in Italia nel tardo pomeriggio di mercoledì 14, ha saltato sette partite tra campionato e Coppa Italia , ma l’Atalanta ha sopportato bene l’assenza di uno dei suoi attaccanti più importanti e in forma. Lookman avrà a disposizione due giorni di allenamento per convincere mister Gasperini a impiegarlo sabato 17 (ore 20,45) al Gewiss Stadium contro il Sassuolo . Il tecnico nerazzurro ha comunque abbondanza nel reparto d’attacco e potrebbe dare all’anglo-nigeriano la possibilità di assorbire lo scorie di un torneo lungo e stressante come si è rivelata la Coppa d’Africa.

Rientra Ederson, Hien quasi ok

Contro gli emiliani si rivedrà Ederson che ha scontato il turno di squalifica, mentre è probabile il rientro anche di Hien, reduce da una lesione al bicipite femorale e mercoledì 14 in larga parte al lavoro con il gruppo. Se lo svedese recupererà, l’Atalanta avrà solo Palomino indisponibile. Intanto, nella serata di mercoledì 14 il Bologna ha piegato nel recupero di campionato la Fiorentina vincendo in casa per 2-0 con le reti di Orsolini al 12’ e Odgaard al 50’ st e agganciando così l’Atalanta in quarta posizione a quota 42 punti, ma i bergamaschi hanno una partita in meno (quella che giocheranno contro l’Inter a San Siro mercoledì 28). La Fiorentina resta settima con la Lazio (37 punti), alle spalle anche della Roma (38).