L’Atalanta riprende gli allenamenti con la trasferta di Como nel mirino. Zaniolo monitorato

Hien fuori per squalifica

I riflettori sono puntati su Nicolò Zaniolo, che ha saltato il match di Champions League a causa di un risentimento muscolare all’adduttore: l’infortunio è lieve, e dunque l’attaccante potrebbe tornare fra i convocati. La sua situazione, comunque, sarà valutata di giorno in giorno. Non recuperabili gli altri indisponibili, in primis Hien, che deve saltare la trasferta lariana per squalifica. E poi i due lungodegenti: Scamacca, che sta completando il recupero dalla rottura del crociato, rientrerà solo fra qualche settimana; Kossounou, invece, è stato operato per una lesione tendinea all’adduttore e di fatto ha concluso la sua stagione. Torna a disposizione Sulemana, che in Champions è fuori lista. Sembra probabile la riproposizione del modulo 3-4-1-2.