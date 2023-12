L’Atalanta ritrova bomber Scamacca. Ma contro il Bologna si siederà in panchina

Scamacca - che lamentava una lesione all’adduttore (si era infortunato contro lo Sporting Lisbona, quasi un mese fa) - ha gradualmente aumentato il lavoro con i compagni nel corso della settimana e sta sempre meglio. Però è difficile pensarlo titolare. Davanti potrebbe essere confermato Muriel, in vantaggio su De Ketelaere, come partner dell’intoccabile Lookman : è il principale dubbio della vigilia. Gli altri ballottaggi sono squilibrati: Zappacosta è in netto vantaggio su Hateboer e Musso dovrebbe rientrare tra i pali al posto di Carnesecchi.

La difesa non è più in emergenza

Dopo tanto tempo la difesa non è più in emergenza, essendo abili e arruolati tre difensori di ruolo, ovvero Scalvini, Djimsiti e Kolasinac . Sulle corsie laterali dovrebbero giocare Zappacosta e Ruggeri, a centrocampo spazio a de Roon ed Ederson, con Koopmeiners sulla trequarti nel 3-4-1-2. Gli indisponibili di casa Atalanta sono tre: Toloi, Palomino e Touré . Il capitano ha un problema al gemello e spera di rientrare con il Lecce per l’ultima partita del 2023, Palomino e Tourè non si rivedranno prima di gennaio.

Gasp: «Il Bologna fa cose eccezionali»

«Il Bologna sta facendo cose eccezionali, è una pretendente per l’Europa non certo imprevista». Da Gian Piero Gasperini, il messaggio della vigilia per Thiago Motta che ha due punti in più dell’Atalanta nella classifica che conta: «Era un giocatore straordinario per la tranquillità e per la sicurezza tecnica di sapersi muovere in ogni situazione, caratteristiche che ha trasmesso alla sua squadra. È un grande test e uno scontro diretto. Vincere sarebbe un bel regalo di Natale, come l’assenza di infortuni».