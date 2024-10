L’Atalanta ritrova Kossounou: pronto per giocare già contro il Monza

In casa atalantina l’emergenza in difesa sta rientrando: mercoledì 30 ottobre nella sfida con il Monza (alle 20,45 al Gewiss Stadium ) i nerazzurri ritrovano Kossounou e non è escluso che possa giocare per far rifiatare i compagni di reparto, magari entrando a gara in corso. E la possibilità che qualcuno tiri il fiato durante il tour de force riguarda anche gli altri reparti: difficile quindi avere certezze sull’undici titolare visto che Gasperini ha diverse alternative sulle fasce, in mediana e soprattutto in attacco.

Da giovedì i biglietti per Stoccarda

La società nerazzurra ha poi dato indicazione per i biglietti del settore ospiti per Stoccarda-Atalanta, quarto incontro di Champions League in programma alle 21 di mercoledì 6 novembre. I biglietti per il settore ospiti per la sfida della Mhp Arena Stuttgart saranno in vendita dalle 12 di giovedì 31 ottobre fino alle 19 di venerdì 1° novembre (salvo chiusura anticipata per esaurimento posti). I tagliandi (19 euro più commissioni) saranno acquistabili online sul sito Vivaticket , i tifosi che finalizzeranno l’acquisto riceveranno i biglietti in formato pdf via mail. Come disposto dalla società ospitante, in caso di esaurimento dei tagliandi per i settori «standing» verranno resi disponibili biglietti con posto a sedere al costo di 55 euro l’uno (45 euro per i posti a visibilità ridotta).