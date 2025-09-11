Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 11 Settembre 2025

L’Atalanta ritrova Lookman, venerdì torna ad allenarsi

CALCIO. Due sedute per la punta: verso la convocazione per il Lecce. Alte le chance di un ritorno in campo mercoledì 17 in Champions League in casa del Paris Saint-Germain.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ademola Lookman
Ademola Lookman

Nell’Atalanta, che ha riaccolto Samardzic e Kossounou, l’ultimo dei tredici nazionali al rientro è Ademola Lookman. Reintegrato in rosa dopo essersi allenato da solo dal 19 agosto al 2 settembre, seguiti a 15 giorni di assenza ingiustificata per il caso di mercato con l’Inter, ha giocato da titolare nella Nigeria contro il Ruanda il 6 settembre e in Sudafrica il 9. Torna a disposizione solo venerdì 12 settembre, dopo un volo di ritorno di venti ore con scalo.

L’attaccante può essere convocato in vista del Lecce, ma per il ritorno in campo sono più alte le chance di un ritorno in campo mercoledì 17 in Champions League in casa del Paris Saint-Germain. Il tecnico Ivan Juric deve valutare le condizioni degli altri nazionali, dei quali solo Carnesecchi e Bellanova non hanno giocato. A centrocampo può esordire Yunus Musah al posto del croato Mario Pasalic nell’ottica del turnover. Gianluca Scamacca, sotto terapie per l’infiammazione al ginocchio sinistro, lascia spazio al centro del tridente all’ex di turno Nikola Krstovic. Sead Kolasinac, che da martedì si allena da solo, sta recuperando dall’infortunio al crociato di aprile e sarà pronto forse per metà ottobre.

Bergamo
sport
Calcio
Ademola Lookman
Yunus Musah
Sead Kolasinac
Ivan Juric
Gianluca Scamacca
mario pasalic
Atalanta
Lecce
Inter
Champions League