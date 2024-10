L’Atalanta ritrova Ruggeri e Djimsiti: le ultime di formazione verso il Venezia

Non c’è Sead Kolasinac nei convocati dell’Atalanta per la trasferta di campionato a Venezia in programma domenica 20 ottobre (ore 15). La squadra nerazzurra s’è allenata nella mattinata di sabato 19 ottobre a Zingonia senza il difensore bosniaco, fermato da una sindrome influenzale, prima per la partenza del ritiro prepartita. Sono invece tornati a disposizione l’altro difensore Berat Djimsiti, infortunatosi all’anca sinistra in Champions con lo Shakhtar il 2 ottobre scorso, e Matteo Ruggeri che era stato fermato alla vigilia dello stesso match da problemi al ginocchio sinistro.

Le ultime di formazione

L’allarme difesa continua. Il forfait di Kolasinac riapre il capitolo formazione in casa Atalanta, alla vigilia della gara al Penzo contro il Venezia di Di Francesco, domenica 20 ottobre (alle 15). Gian Piero Gasperini ritrova Djimsiti e Ruggeri, ma potrebbe schierare dal 1’ solo il centrale albanese in difesa accanto a Hien e de Roon. L’arretramento dell’olandese dovrebbe lanciare Pasalic in mediana dal 1’ accanto a Ederson. Sugli esterni Bellanova e Zappacosta sono favoriti, con il tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman in attacco e il jolly Samardzic in lizza per uno dei tre posti.