L’Atalanta ritrova Toloi, dubbi in attacco col Verona: idea Samardzic dal 1’

Ai box Scalvini, sempre più vicino al rientro, e i degenti Scamacca, Kossounou e Brescianini, Gasp deve risolvere il dubbio sul modulo: 3-4-3 o 3-4-1-2 dipenderà anche dall’assetto del Verona. In attacco Samardzic sembra in vantaggio per una maglia accanto a Retegui con De Ketelaere e Lookman in ballottaggio per la seconda, con il belga favorito. Per il resto Gasp dovrebbe confermare il trio difensivo Djimsiti-Hien-Kolasiban, i mediani Ederson e de Roon, rilanciando Ruggeri a sinistra con Bellanova a destra. Ma sperano in un posto anche Pasalic e Cuadrado.