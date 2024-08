L’Atalanta ritrova Toloi: venerdì sera contro l’Inter sarà a disposizione

Buone notizie in casa atalantina in vista della partita di venerdì 30 agosto contro l’Inter: alla ripresa degli allenamenti di martedì 27 agosto Toloi ha lavorato con il gruppo ed è quindi pronto a rientrare dopo avere smaltito la lesione al bicipite femorale. Al lavoro con il gruppo anche gli ultimi arrivati Cuadrado e Rui Patricio . Hanno invece svolto una seduta individuale Kolasinac e Bakker per i quali saranno decisivi gli ultimi allenamenti.

Allenamento in solitaria anche per Lookman (che ha saltato le prime due partite per questioni legate alle voci di mercato) che a questo punto rientrerà in gruppo dopo la sosta in programma dopo la partita di Milano. Mercoledì 28 agosto l’Atalanta svolgerà una doppia seduta, mentre giovedì 29 è il giorno del sorteggio per la fase a campionato di Champions League, in programma alle 18 a Montecarlo.