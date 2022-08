L’Atalanta ritrova Zappacosta. Ederson migliora ma resta in forse

Doppia seduta di allenamento per l’Atalanta mercoledì 24 agosto sulla strada verso la sfida di domenica a Verona contro l’Hellas. Davide Zappacosta si è pienamente ristabilito ed è quindi pienamente arruolabile per la partita del «Bentegodi». Potrebbe rientrare fra i convocati Ederson (che ha svolto una parte di allenamento con i compagni, e per la restante parte ha seguito un programma differenziato), ma un eventuale impiego del brasiliano è ancora da valutare. Non ci sarà invece Berat Djimsiti dopo l’infortunio rimediato nella partita contro il Milan.