L’Atalanta sabato a Udine con tre dubbi: in difesa, sulle fasce e in attacco

Ballottaggi in tre ruoli per l’Atalanta che sabato 11 gennaio torna a giocare in campionato dopo la parentesi della Supercoppa Italia e sul campo dell’Udinese punta a tornare in vetta alla classifica almeno per una notte. Nel tridente sicuri De Ketelaere e Lookman, per la terza maglia in attacco in lizza quattro giocatori: Samardzic e Zaniolo in caso di 3-4-3, Pasalic e Brescianini nel 3-4-2-1. In difesa quattro per tre posti: Djimsiti, Hien, Kolasinac e Kossounou. Per quanto riguarda gli esterni torna Bellanova che ha superato i problemi fisici che l’avevano tenuto fuori a Riad e si gioca una maglia con Ruggeri e Zappacosta.