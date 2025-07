L’Atalanta saluta Ruggeri, all’Atletico Madrid per 18 milioni. «Ho la maglia nerazzurra cucita sulla pelle»

Il saluto dell’Atalanta

«Cresciuto nell’Atalanta e con l’Atalanta sin da bambino nel fertile vivaio di Zingonia, meritandosi grazie a uno straordinario percorso di crescita la promozione in Prima Squadra e la ribalta europea culminata con la vittoria dell’Europa League, Matteo Ruggeri si trasferisce a titolo definitivo al Club Atlético de Madrid dopo aver vestito per 109 volte la maglia dell’Atalanta.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro salutano con affetto e gratitudine Matteo, augurandogli le migliori fortune e soddisfazioni per la sua carriera sportiva e per il suo futuro».

Le parole di Ruggeri

«Scrivo, cancello, riscrivo... racchiudere in un poche parole 14 anni vissuti con la maglia della mia città cucita sulla pelle non è assolutamente facile. Anche le più belle parole non rappresenterebbero al meglio quello che per me significa l’Atalanta da bergamasco, atalantino e da ragazzo cresciuto nel settore giovanile - scrive Ruggeri nel suo post -.