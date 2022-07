L’Atalanta segna 15 gol nel primo test stagionale: tripletta di Boga e Miranchuck - Foto

Nel segno di Boga e Miranchuk , la speranza per il futuro e il talento finora mancato. Sotto gli occhi di 2mila tifosi l’Atalanta alza il sipario sulla stagione che verrà battendo 15-0 la Rappresentativa della Valle Seriana a Clusone nel primo test stagionale domenica 10 luglio 2022 . E dopo il primo sigillo della nuova annata di Palomino , uno dei migliori dell’ultima stagione, sono saliti in cattedra l’ivoriano, arrivato a Bergamo a gennaio, e il trequartista russo, sbarcato in nerazzurro due stagioni come erede di Ilicic e mai esploso in nerazzurro.