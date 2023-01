L’Atalanta sfida una Juve sotto shock. Torna Pasalic in avanti con Lookman e Højlund

Duván Zapata non sarà disponibile domenica sera a Torino (Allianz Stadium, ore 20,45) contro la Juventus, ma l’Atalanta tira un sospiro di sollievo: l’infortunio dell’attaccante colombiano non è particolarmente grave. Si tratta, secondo quanto ha comunicato la società nerazzurra, di un affaticamento a livello dei muscoli dell’anca destra. Scongiurata, quindi, l’ombra di una lesione che l’avrebbe tenuto fuori per quasi un mese: sabato prossimo contro la Sampdoria al Gewiss Stadium, per la prima gara del girone di ritorno, Zapata dovrebbe esserci anche se le sue condizioni saranno valutate nuovamente in settimana.