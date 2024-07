L’Atalanta si fa vedere e «abbracciare» da oltre mille tifosi a Clusone- Foto

Nel pomeriggio di giovedì 18 luglio i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono tornati a Clusone, sede tradizionale degli ultimi ritiri estivi (quest’anno invece la preparazione si tiene al Centro Bortolotti di Zingonia), per un’ allenamento a porte aperte impreziosito da un test in famiglia contro la Primavera .

Un migliaio i tifosi presenti in tribuna, con il consueto entusiasmo. La buona notizia è il ritorno in campo di Teun Koopmeiners, che ha dunque superato il problema muscolare che un mese fa lo aveva costretto a saltare gli Europei con l’Olanda: il «tuttocampista» è partito titolare nella partitella in famiglia e ha anche colpito un palo al 37’.