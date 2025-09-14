L’Atalanta si sblocca, De Ketelaere da manuale: vittoria contro il Lecce 4-1. Juric: «Contento per i ragazzi»

Prima vittoria per l’Atalanta di Ivan Juric allo stadio di Bergamo in questa domenica di Campionato (14 settembre): i bergamaschi vincono 4-1 nella sfida casalinga contro il Lecce. Decisiva la doppietta di De Ketelaere e le reti di Zalewski e Scalvini. Cinque gli assenti in casa nerazzurra, tre i cambi rispetto alla trasferta di Parma, con Krstovic (ex di turno) all’esordio dal primo minuto. I pugliesi hanno schierato un 4-3-3 parecchio offensivo con Stulic supportato da Tete Morente e Sottil. Solita fase di studio in una prima mezz’ora bloccata, senza conclusioni verso lo specchio della porta.

Il Lecce ci ha provato con lo stesso Stulic, ma il tiro dell’attaccante serbo è stato respinto in scivolata dalla difesa nerazzurra. La squadra di Juric ha faticato tanto, il Lecce ha invece retto senza soffrire troppo: è stato Giorgio Scalvini a rompere l’equilibrio, il difensore nerazzurro ha ribadito in rete, di testa, un calcio d’angolo battuto da Zalewski.

De Ketelaere grande protagonista La ripresa è iniziata con gli stessi 22 del primo tempo, dopo appena 6 minuti De Ketelaere, su sponda di Krstovic, ha trovato il piazzato per il 2-0. La seconda rete ha facilitato il compito dell’Atalanta, totalmente cambiata nella ripresa.

Juric: «Partita complicata, contento per i ragazzi»

«È stata una partita difficile, come lo sono tutte. Il primo tempo è stato tosto, nel secondo ci siamo sciolti e potevamo farne anche altri di gol. Sono contento per i ragazzi, ce l’hanno messa tutta e se lo meritano» ha dichiarato ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric dopo la vittoria per 4-1 contro il Lecce. «Nel primo tempo eravamo lenti a muovere la palla, a volte rallentiamo sviluppo a sinistra perché sono tutti destri. Poi nel secondo siamo stati più puliti tecnicamente, creando tanto. Sono tutte gare difficili. Contro il Pisa abbiamo creato tanto, ma ne abbiamo realizzato solo uno di gol. Oggi siamo stati più determinati. La differenza l’ha fatta questa. La gara col Parma, invece, è stata più intensa, la più diversa».

De Ketelaere: «Gran voglia di vincere»

«Voglio sempre giocare così, purtroppo non sempre riesco. Ma mi sento bene, così come nelle prime due partite. Oggi c’è in più anche il risultato» ha dichiarato l’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere dopo la vittoria per 4-1 contro il Lecce. «Abbiamo disputato una grande partita, sono contento. Avevamo grande voglia di vincere, di regalare una gioia ai tifosi: è bello giocare qui. Obiettivo personale? Provo sempre ad aiutare la squadra in ogni partita e fare la differenza», ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

