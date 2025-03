L’Atalanta spera di recuperare Hien per la Juve che perde Conceiçao

Anche Dimarco salterà l’Atalanta

Se l’Atalanta non sorride per gli infortuni, anche le rivali dovranno fronteggiare alcune defezioni. In primis la Juve, che domenica dovrà rinunciare all’attaccante portoghese Francisco Conceiçao: per lui «elongazione del bicipite femorale» e stop di circa dieci giorni. E poi l’Inter, che perde per un mese Federico Dimarco: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Anche lui salterà l’Atalanta.