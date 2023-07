L’Atalanta torna al lavoro a Zingonia. E a Clusone le dà il cambio l’Under 23

Una giornata di riposo dopo le intense sedute di allenamento nel ritiro di Clusone, ma da lunedì 24 luglio si torna al lavoro, perché la tabella di avvicinamento al campionato non concede tregua. E per l’Atalanta – che riprende gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia dopo i nove giorni trascorsi in Val Seriana – si alza anche il livello delle amichevoli: dopo le sgambate da 10 gol al colpo contro le rappresentative di dilettanti locali e i poco più attrezzati svizzeri del Locarno, è in fase di definizione per mercoledì 26 luglio un test infrasettimanale contro la Pro Vercelli (squadra di Serie C) a Zingonia, ma soprattutto, nel fine settimana, i nerazzurri voleranno in Inghilterra per affrontare il Bournemouth, formazione della Premier League. Alla ripresa del lavoro si aggregano alla comitiva Soppy, Palomino e Hateboer – rimasti a Zingonia durante il ritiro per recuperare dai rispettivi infortuni – mentre Zapata prosegue con il suo piano di lavoro differenziato.