L’Atalanta torna in campo mercoledì: riflettori puntati sulla retroguardia

Atalanta verso la Roma

Nel mirino il posticipo di lunedì 12 maggio contro la Roma (ore 20,45 al Gewiss Stadium), atteso scontro diretto per un posto in Champions League. In casa nerazzurra riflettori puntati sulla difesa: contro i giallorossi mancherà lo squalificato Isak Hien, mentre Odilon Kossounou è uscito acciaccato dalla sfida contro il Monza e non è al top. Proverà a recuperare per lunedì Stefan Posch (che sta riprendendo da una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale), ma difficilmente sarà pronto per giocare da primo minuto. Con Scalvini e Kolasinac che hanno già terminato la stagione per infortunio, l’unica certezza è quindi Djimsiti, con Toloi (o de Roon arretrato in difesa) pronti in caso di necessità