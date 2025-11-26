L’Atalanta U23 fuori dalla Coppa Italia. Agli ottavi di finale finisce 5-1 per la Pro Vercelli

Mister Bocchetti ha deciso di non convocare numerosi pezzi da novanta (Vismara, Obric, Panada, Levak, Ghislandi, Vavassori, Cortinovis e Cissé) per dare minuti a chi aveva giocato meno fin qui. Se con l’Alcione Milano questa mossa aveva pagato nel turno precedente, a Vercelli i nerazzurri sono incappati in una sonora sconfitta.

La Pro Vercelli va in verticale da Akpa Akpro e, all’11’, fa 1-0: Burruano recupera e lancia l’attaccante, Tornaghi non ha una lettura ottimale, scivola e Akpa Akpro s’invola e insacca senza problemi. Al 23’ i piemontesi sfruttano una palla da fermo per il 2-0: batte corto Iotti, Pino calcia rasoterra dai trenta metri dritto per dritto sul primo palo e batte un Pardel poco reattivo.

Federico Cassa, a sinistra è rientrato nell’Atalanta U23 dopo un infortunio

(Foto di Atalanta)

Il gol della bandiera di Riccio al 91’