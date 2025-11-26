Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025

L’Atalanta U23 fuori dalla Coppa Italia. Agli ottavi di finale finisce 5-1 per la Pro Vercelli

SERIE C. L’Atalanta Under 23 è stata eliminata dagli ottavi di finale di Coppa Italia con la sconfitta esterna, in partita secca, patita mercoledì 26 novembre contro la Pro Vercelli: perentorio il risultato, 5-1.

Giulio Misitano tenta di difendere la palla da un attacco di un avversario
Giulio Misitano tenta di difendere la palla da un attacco di un avversario
(Foto di Atalanta)

Mister Bocchetti ha deciso di non convocare numerosi pezzi da novanta (Vismara, Obric, Panada, Levak, Ghislandi, Vavassori, Cortinovis e Cissé) per dare minuti a chi aveva giocato meno fin qui. Se con l’Alcione Milano questa mossa aveva pagato nel turno precedente, a Vercelli i nerazzurri sono incappati in una sonora sconfitta.

La Pro Vercelli va in verticale da Akpa Akpro e, all’11’, fa 1-0: Burruano recupera e lancia l’attaccante, Tornaghi non ha una lettura ottimale, scivola e Akpa Akpro s’invola e insacca senza problemi. Al 23’ i piemontesi sfruttano una palla da fermo per il 2-0: batte corto Iotti, Pino calcia rasoterra dai trenta metri dritto per dritto sul primo palo e batte un Pardel poco reattivo.

Federico Cassa, a sinistra è rientrato nell’Atalanta U23 dopo un infortunio
Federico Cassa, a sinistra è rientrato nell’Atalanta U23 dopo un infortunio
(Foto di Atalanta)

Il gol della bandiera di Riccio al 91’

Nella ripresa la Pro Vercelli, più tonica, realizza la rete del 3-0: punizione crossata da Rutigliano e Akpa Akpro incorna. I piemontesi non si fermano: al 26’ firmano la quaterna con un letale inserimento di Burruano e, al 33’, è 5-0 con Comi su assist di Rutigliano. Nel recupero si materializza perlomeno il gol della bandiera, quello dell’1-5: corner corto e il tiro-cross di Riccio vale il gol della bandiera.

