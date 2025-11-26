Sport / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025
L’Atalanta U23 fuori dalla Coppa Italia. Agli ottavi di finale finisce 5-1 per la Pro Vercelli
SERIE C. L’Atalanta Under 23 è stata eliminata dagli ottavi di finale di Coppa Italia con la sconfitta esterna, in partita secca, patita mercoledì 26 novembre contro la Pro Vercelli: perentorio il risultato, 5-1.
Mister Bocchetti ha deciso di non convocare numerosi pezzi da novanta (Vismara, Obric, Panada, Levak, Ghislandi, Vavassori, Cortinovis e Cissé) per dare minuti a chi aveva giocato meno fin qui. Se con l’Alcione Milano questa mossa aveva pagato nel turno precedente, a Vercelli i nerazzurri sono incappati in una sonora sconfitta.
La Pro Vercelli va in verticale da Akpa Akpro e, all’11’, fa 1-0: Burruano recupera e lancia l’attaccante, Tornaghi non ha una lettura ottimale, scivola e Akpa Akpro s’invola e insacca senza problemi. Al 23’ i piemontesi sfruttano una palla da fermo per il 2-0: batte corto Iotti, Pino calcia rasoterra dai trenta metri dritto per dritto sul primo palo e batte un Pardel poco reattivo.
Il gol della bandiera di Riccio al 91’
Nella ripresa la Pro Vercelli, più tonica, realizza la rete del 3-0: punizione crossata da Rutigliano e Akpa Akpro incorna. I piemontesi non si fermano: al 26’ firmano la quaterna con un letale inserimento di Burruano e, al 33’, è 5-0 con Comi su assist di Rutigliano. Nel recupero si materializza perlomeno il gol della bandiera, quello dell’1-5: corner corto e il tiro-cross di Riccio vale il gol della bandiera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA