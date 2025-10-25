L’Atalanta U23 rifila sei gol al Picerno. L’AlbinoLeffe cade contro l’Union Brescia

Nessun problema a Caravaggio per la compagine nerazzurra allenata da Bocchetti che ha infilato la terza vittoria consecutiva, quarto risultato utile di fila, surclassando l’Az Picerno per 6-2. L’Atalanta U23 è così entrata in orbita playoff dopo un avvio di stagione un po’ stentato. Doppiette per Vavassori, il migliore in campo, e Misitano. Primo gol tra i professionisti per Riccio. Manzoni a segno per la seconda gara consecutiva . I nerazzurri vanno avanti 2-0, ma il Picerno sfrutta un calo di concentrazione e al 27’ è già 2-2. Nella ripresa l’Atalanta dilaga. Ecco la sequenza delle reti: 11’ pt Misitano, 18’ pt Manzoni, 19’ pt Santaniello, 27’ pt Veltri, 9’ st Vavassori, 17’ st Vavassori, 32’ st Misitano, 46’ st Riccio.

Campionato sull’altalena

L’AlbinoLeffe ha invece incassato la terza sconfitta consecutiva perdendo per 2-1 allo stadio Rigamonti contro l’Union Brescia, club nato dopo che il Brescia è fallito e la Feralpisalò ha raccolto le ceneri delle Rondinelle. I seriani allenati da Lopez sono passati in vantaggio al 24’ pt con un’autorete di Balestrero, l’Union Brescia ha riequilibrato il risultato con Cisco al 42’ pt e nella ripresa c’è stato il gol decisivo al 31’ st di De Francesco su dubbio rigore, concesso - dopo la revisione Fvs - per un’uscita di Facchetti su Giani. L’AlbinoLeffe, che rimane comunque in una posizione playoff, ha finito in forcing sfiorando il pareggio al 39’ st con Potop.