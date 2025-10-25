Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025

L’Atalanta U23 rifila sei gol al Picerno. L’AlbinoLeffe cade contro l’Union Brescia

SERIE C . Risultati contrastanti nell’11ª giornata del Campionato di Serie C: l’Atalanta Under 23 ha usato il pallottoliere per rifilare sei gol (6-2) in casa all’Az Picerno, mentre l’AlbinoLeffe ha perso per 2-1 in trasferta contro l’Union Brescia.

Lorenzo Riccio (Atalanta U23) ha segnato il suo primo gol tra i professionisti contro il Picerno
Lorenzo Riccio (Atalanta U23) ha segnato il suo primo gol tra i professionisti contro il Picerno
(Foto di Atalanta)

bergamo

Nessun problema a Caravaggio per la compagine nerazzurra allenata da Bocchetti che ha infilato la terza vittoria consecutiva, quarto risultato utile di fila, surclassando l’Az Picerno per 6-2. L’Atalanta U23 è così entrata in orbita playoff dopo un avvio di stagione un po’ stentato. Doppiette per Vavassori, il migliore in campo, e Misitano. Primo gol tra i professionisti per Riccio. Manzoni a segno per la seconda gara consecutiva. I nerazzurri vanno avanti 2-0, ma il Picerno sfrutta un calo di concentrazione e al 27’ è già 2-2. Nella ripresa l’Atalanta dilaga. Ecco la sequenza delle reti: 11’ pt Misitano, 18’ pt Manzoni, 19’ pt Santaniello, 27’ pt Veltri, 9’ st Vavassori, 17’ st Vavassori, 32’ st Misitano, 46’ st Riccio.

Campionato sull’altalena

L’AlbinoLeffe ha invece incassato la terza sconfitta consecutiva perdendo per 2-1 allo stadio Rigamonti contro l’Union Brescia, club nato dopo che il Brescia è fallito e la Feralpisalò ha raccolto le ceneri delle Rondinelle. I seriani allenati da Lopez sono passati in vantaggio al 24’ pt con un’autorete di Balestrero, l’Union Brescia ha riequilibrato il risultato con Cisco al 42’ pt e nella ripresa c’è stato il gol decisivo al 31’ st di De Francesco su dubbio rigore, concesso - dopo la revisione Fvs - per un’uscita di Facchetti su Giani. L’AlbinoLeffe, che rimane comunque in una posizione playoff, ha finito in forcing sfiorando il pareggio al 39’ st con Potop.

La formazione dell’AlbinoLeffe allo stadio Rigamonti contro il Brescia
La formazione dell’AlbinoLeffe allo stadio Rigamonti contro il Brescia
(Foto di Magni)

