L’Atalanta usa le sue armi C’è Chiesa, ecco Castagne

C’è Federico Chiesa, quindi gioca Tim. Non l’azienda telefonica, ma Timothy Castagne, in passato due volte su due scelto da mister Gasperini come titolare contro la Fiorentina. Sulla fascia destra, ovviamente, per chiudere dalla parte di Chiesa, l’avversario più temuto tra i viola. E in entrambi i precedenti Castagne, 22 anni, primo belga nella storia dell’Atalanta, ha fatto bene la sua parte. «Sì, lo scorso anno ho giocato entrambe le partite – comincia l’esterno nerazzurro –, ricordo i due pareggi (due volte 1-1, ndr) e ricordo buone prestazioni mie e della squadra. Ma non so se giocherò, lo decide il mister».