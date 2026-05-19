Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Martedì 19 Maggio 2026

L’Atalanta verso Firenze: previsto il turnover (ampio o ristretto che sia)

CALCIO. Ultima giornata con l’ininfluente partita del Franchi di venerdì 22 maggio. Esperimenti a centrocampo e in attacco, meno in difesa.

Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta verso Firenze: previsto il turnover (ampio o ristretto che sia)
L’attaccante Giacomo Raspadori (numero 18) potrebbe essere testato come centravanti a Firenze
(Foto di Afb)

L’Atalanta si avvicina all’ultimo, ininfluente impegno del suo campionato - venerdì 22 maggio al Franchi contro la Fiorentina alle 20,45 - riprendendo a lavorare mercoledì 20. Il quesito è di quale portata sarà il turnover nerazzurro, che è abbastanza scontato. Giocheranno alcuni di coloro che si sono visti meno in stagione, in modo da testarli in ottica futura. Alcune riserve scenderanno in campo dal 1’, ma anche alcuni titolari saranno «costretti» a giocare, in particolare in difesa: probabilmente Ahanor e magari Scalvini, con Hien che rientra dalla squalifica.

Tante novità a centrocampo?

La linea di centrocampo potrebbe essere formata da Pasalic e Musah in mezzo e Bellanova e Bakker sugli esterni (a destra e a sinistra). Davanti sono alle viste alcuni esperimenti: Sulemana si candida a una maglia, Samardzic e Scamacca ultimamente hanno giocato poco ma non è detto che lo facciano a Firenze; De Ketelaere potrebbe essere confermato insieme a uno Krstovic e Raspadori (forse quest’ultimo, magari testato da centravanti). In porta Sportiello spera nell’esordio in A. In questo scenario, destinati al riposo alcuni fra Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, de Roon, Ederson e Krstovic. Bernasconi e Kossounou come noto sono fuori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Giacomo Raspadori
Atalanta
Fiorentina