L’Atalanta verso Firenze: previsto il turnover (ampio o ristretto che sia)

L’Atalanta si avvicina all’ultimo, ininfluente impegno del suo campionato - venerdì 22 maggio al Franchi contro la Fiorentina alle 20,45 - riprendendo a lavorare mercoledì 20. Il quesito è di quale portata sarà il turnover nerazzurro, che è abbastanza scontato. Giocheranno alcuni di coloro che si sono visti meno in stagione, in modo da testarli in ottica futura. Alcune riserve scenderanno in campo dal 1’, ma anche alcuni titolari saranno «costretti» a giocare, in particolare in difesa: probabilmente Ahanor e magari Scalvini , con Hien che rientra dalla squalifica.

Tante novità a centrocampo?

La linea di centrocampo potrebbe essere formata da Pasalic e Musah in mezzo e Bellanova e Bakker sugli esterni (a destra e a sinistra). Davanti sono alle viste alcuni esperimenti: Sulemana si candida a una maglia, Samardzic e Scamacca ultimamente hanno giocato poco ma non è detto che lo facciano a Firenze; De Ketelaere potrebbe essere confermato insieme a uno Krstovic e Raspadori (forse quest’ultimo, magari testato da centravanti). In porta Sportiello spera nell’esordio in A. In questo scenario, destinati al riposo alcuni fra Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, de Roon, Ederson e Krstovic. Bernasconi e Kossounou come noto sono fuori.