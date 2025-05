L’Atalanta verso il Genoa: Toloi dà forfait, Lookman potrebbe recuperare

Una partita per sciogliere dubbi

Il motivo di interesse, in casa Atalanta, è proprio quello di «testare» le seconde linee, sciogliendo qualche dubbio in chiave futura. Sono pronti a prendersi una maglia Sulemana, Ruggeri, Brescianini, Maldini, Samardzic e, fra i pali al posto di Carnesecchi, Rui Patricio. Ovviamente, a causa degli infortuni che coinvolgono soprattutto le riserve, parecchi titolari dovranno comunque giocare. Assente Toloi per il guaio al polpaccio (terapie per lui in attesa di capire se potrà giocare con il Parma), va monitorata la situazione Lookman, sempre alle prese con la tendinite: lui potrebbe recuperare, così come uno tra Posch e Palestra. Squalificato Djimsiti, fuori causa Toloi, Cuadrado, Scamacca, Scalvini e Kolasinac, c’è la consueta emergenza in difesa: rientra Hien, che sarà titolare insieme a Kossounou; per la terza maglia in ballottaggio de Roon, Ruggeri o Bellanova. In mezzo potrebbe riposare Ederson, con Sulemana, Pasalic e Brescianini in lizza. In fascia, fra gli 11 almeno uno tra Zappacosta e i già citati Bellanova e Ruggeri. Davanti 3-4-2-1 o 3-4-1-2: Maldini, De Ketelaere, Brescianini e Samardzic cercano un’occasione dal primo minuto, Retegui probabilmente l’avrà, per inseguire il gol del record solitario.