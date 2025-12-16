L’Atalanta vince, Fubal ora entra nella fase decisiva - La classifica

L’Atalanta batte il Cagliari e torna alla vittoria in campionato. Ora ci sono Genoa e Inter, gare importanti per i ragazzi di Palladino e in ottica Fubal: non solo chiuderanno la classifica mensile di dicembre, ma ci avvicineranno anche alla conclusione di quella d’andata, che si chiuderà il 7 gennaio contro il Bologna. Premiato il podio di novembre: Franco Briolini, partecipante di Sarnico e leader della classifica, ha vinto due posti in pitch view per Atalanta-Roma; Mario Apicella di Ranica, secondo, vince la maglia autografata di Bellanova; Alice Maria Zanardi, giocatrice di Cavernago, arriva terza e porta a casa un pallone firmato dalla squadra.

«Di solito non indovino mai»

«Gioco sempre e di solito non indovino mai. A novembre è andata bene - racconta Franco -. Ho indovinato tutto con il Napoli, nella partita speciale dai punti raddoppiati. Dicembre è cominciato malissimo, ma spero di raddrizzare la mia classifica. Partecipavo già lo scorso anno, il gioco è divertente e poi sono tifoso da 57 anni. Mio figlio ha cominciato a giocare dopo la mia vincita, si è appassionato. È difficile fare i pronostici. Io seguo la scaramanzia: inserisco il contrario di quello che spero accada sul campo».

«C’è competitività»

La gara di Napoli è cara anche a Mario: «Sono molto soddisfatto del premio. Fubal è divertente, ma quando sei in alto è impegnativo, c’è competitività - commenta -. Dopo aver azzeccato il pronostico col Napoli, ho preferito gestire il vantaggio in classifica facendo punti facili, ma fondamentali, con l’Eintracht e con la Fiorentina. Della gara di Napoli, in ottica concorso, ho un bel ricordo perché è stata fondamentale, ho preso tutto, però pronosticare e indovinare la sconfitta dell’Atalanta, è doloroso e contro natura. Mi piacciono le maglie non banali, quindi sono contento di aver vinto quella di Bellanova».

«Non ragiono da tifosa»

Alice Maria cerca di essere razionale: «Quando pronostico, provo a capire come possano giocare le squadre - spiega Alice -. A volte si sbaglia, per esempio col Verona avevo messo il 4-0 per l’Atalanta. Non è semplice, però cerco di inserire un pronostico pensato, non ragiono da tifosa. Le mie giocate sono state ottime con Napoli, Fiorentina e Marsiglia. Ora anche col Chelsea e spero di proseguire così. Sono molto appassionata, da tre anni quando posso vado sempre allo stadio. Mi sta piacendo molto Fubal. Nella scorsa edizione ha vinto un’amica e me l’ha consigliato». Se volete provare a vincere anche voi, partecipare al concorso è gratuito: basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Classifiche Fubal

Le classifiche

La graduatoria mensile è combattutissima. In vetta c’è un trio con 27 punti: Davide Cortinovis, che col Cagliari ne ha ottenuti dieci, Giambattista Facoetti, che ne ha fatti ben undici, e Raffaella Malighetti, autrice di ben nove punti. Attualmente guida Cortinovis per il maggior numero di marcatori indovinati. Inseguono, a 26, Alessandro Magri e Giovanni Pietro Belotti, tallonati dal duo a 25 composto da Vittorio Bighi ed Elisabetta Vanalli.

Nella generale, che al momento coincide con quella d’andata, Maurizio Ranica ne fa otto e raggiunge quota 91, ma non riesce a incrementare il distacco perché Albergo Carona tiene il passo: ne fa otto anche lui e va a 80, tallonato da Giovanni Scaglia a 79.

I pronostici dei lettori