Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

L’Atalanta vince, Fubal ora entra nella fase decisiva - La classifica

I PRONOSTICI. Sabato battuto il Cagliari, premiati i migliori pronostici di novembre e ora l’attesa per Genoa, poi Inter.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Podio di novembre: Marianna D’Agostino (mamma di Mario Apicella), Franco Briolini e Alice Maria Zanardi
Podio di novembre: Marianna D’Agostino (mamma di Mario Apicella), Franco Briolini e Alice Maria Zanardi

L’Atalanta batte il Cagliari e torna alla vittoria in campionato. Ora ci sono Genoa e Inter, gare importanti per i ragazzi di Palladino e in ottica Fubal: non solo chiuderanno la classifica mensile di dicembre, ma ci avvicineranno anche alla conclusione di quella d’andata, che si chiuderà il 7 gennaio contro il Bologna. Premiato il podio di novembre: Franco Briolini, partecipante di Sarnico e leader della classifica, ha vinto due posti in pitch view per Atalanta-Roma; Mario Apicella di Ranica, secondo, vince la maglia autografata di Bellanova; Alice Maria Zanardi, giocatrice di Cavernago, arriva terza e porta a casa un pallone firmato dalla squadra.

«Di solito non indovino mai»

«Gioco sempre e di solito non indovino mai. A novembre è andata bene - racconta Franco -. Ho indovinato tutto con il Napoli, nella partita speciale dai punti raddoppiati. Dicembre è cominciato malissimo, ma spero di raddrizzare la mia classifica. Partecipavo già lo scorso anno, il gioco è divertente e poi sono tifoso da 57 anni. Mio figlio ha cominciato a giocare dopo la mia vincita, si è appassionato. È difficile fare i pronostici. Io seguo la scaramanzia: inserisco il contrario di quello che spero accada sul campo».

«C’è competitività»

La gara di Napoli è cara anche a Mario: «Sono molto soddisfatto del premio. Fubal è divertente, ma quando sei in alto è impegnativo, c’è competitività - commenta -. Dopo aver azzeccato il pronostico col Napoli, ho preferito gestire il vantaggio in classifica facendo punti facili, ma fondamentali, con l’Eintracht e con la Fiorentina. Della gara di Napoli, in ottica concorso, ho un bel ricordo perché è stata fondamentale, ho preso tutto, però pronosticare e indovinare la sconfitta dell’Atalanta, è doloroso e contro natura. Mi piacciono le maglie non banali, quindi sono contento di aver vinto quella di Bellanova».

«Non ragiono da tifosa»

Alice Maria cerca di essere razionale: «Quando pronostico, provo a capire come possano giocare le squadre - spiega Alice -. A volte si sbaglia, per esempio col Verona avevo messo il 4-0 per l’Atalanta. Non è semplice, però cerco di inserire un pronostico pensato, non ragiono da tifosa. Le mie giocate sono state ottime con Napoli, Fiorentina e Marsiglia. Ora anche col Chelsea e spero di proseguire così. Sono molto appassionata, da tre anni quando posso vado sempre allo stadio. Mi sta piacendo molto Fubal. Nella scorsa edizione ha vinto un’amica e me l’ha consigliato». Se volete provare a vincere anche voi, partecipare al concorso è gratuito: basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Classifiche Fubal
Classifiche Fubal

Le classifiche

La graduatoria mensile è combattutissima. In vetta c’è un trio con 27 punti: Davide Cortinovis, che col Cagliari ne ha ottenuti dieci, Giambattista Facoetti, che ne ha fatti ben undici, e Raffaella Malighetti, autrice di ben nove punti. Attualmente guida Cortinovis per il maggior numero di marcatori indovinati. Inseguono, a 26, Alessandro Magri e Giovanni Pietro Belotti, tallonati dal duo a 25 composto da Vittorio Bighi ed Elisabetta Vanalli.

Nella generale, che al momento coincide con quella d’andata, Maurizio Ranica ne fa otto e raggiunge quota 91, ma non riesce a incrementare il distacco perché Albergo Carona tiene il passo: ne fa otto anche lui e va a 80, tallonato da Giovanni Scaglia a 79.

I pronostici dei lettori

Contro il Cagliari, l’Atalanta è tornata alla vittoria in Serie A. Su 1069 pronostici, ben 1005 partecipanti indovinano l’esito. In 183 azzeccano il 2-1 finale. Scamacca fa doppietta e, nel pre gara, è il più inserito tra i marcatori, 889 volte. L’attaccante è anche il migliore in campo: nei pronostici è il terzo più scelto con 137 ‘voti’. In 539 indovinano il numero dei cartellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cavernago
Napoli
Ranica
Sarnico
Sport
Calcio
Franco Briolini
Mario Apicella
Atalanta
Cagliari
Genoa
Inter
Bologna
Roma