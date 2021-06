L’atalantino Gosens «Man of the Match Uefa»: vale la pena sognare. L’Atalanta esulta

«#träumenlohntsich, vale la pena sognare». È l’hashtag in tedesco che, rifacendosi al titolo della sua autobiografia, Robin Gosens ha pubblicato su Instagram. Il giocatore atalantino è stato eletto «Man of the Match Uefa» dopo il 4-2 della Germania sul Portogallo a Euro 2020 in cui il laterale mancino dell’Atalanta ha propiziato il sorpasso sui due autogol nel primo tempo per poi servire a Havertz il terzo dei suoi e segnare il quarto di testa.