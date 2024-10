L’atalantino Retegui segna su rigore e l’Italia batte Israele per 4-1

Terza vittoria su quattro incontri per l’Italia che a Udine batte 4-1 Israele e si conferma in vetta al gruppo 2 della Nations League con dieci punti, uno in più della Francia che supera 2-1 il Belgio (fermo a quota 4) . Nella partita di lunedì 14 ottobre gli azzurri sbloccano il risultato grazie a un gol al 41’ del primo tempo dell’atalantino Mateo Retegui che trasforma un rigore concesso per fallo di Peretz su Tonali. L’Italia raddoppia al 9’ della ripresa con Di Lorenzo, poi Israele accorcia a sorpresa con Abu Fani direttamente da calcio d’angolo.