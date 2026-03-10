Burger button
Sport / Bergamo Città Martedì 10 Marzo 2026

L’avventura alla 200 Miglia di Daytona. Agazzi: «Succede una volta nella vita»

MOTOCICLISMO. Michel Agazzi, 24enne di Redona, è stato negli Usa per correre la famosa 200 Miglia di Daytona dove si è classificato 5° e 7° nella due gare disputate in sella a una Suzuki Gsx8R: «Esperienza incredibile».

Michel Agazzi, al centro con gli occhiali da sole, insieme allo staff del team Hammer negli Stati Uniti
Michel Agazzi, al centro con gli occhiali da sole, insieme allo staff del team Hammer negli Stati Uniti

Il bergamasco ha avuto la possibilità di partecipare perché la trasferta gli è stata offerta dalla Suzuk come premio per la conquista della Suzuki Gsx-8R Cup: l’anno scorso il portacolori del Motoclub Casazza vinse a Misano e al Mugello, laureandosi campione nel trofeo in anticipo. «Un’esperienza incredibile» ha raccontato, anche perché «mi sono subito accorto che il modo di guidare è completamente diverso. Utilizzano gomme Dunlop che fanno in America e che sono molte dure. Le piste appaiono senza alcun senso logico, con sicurezza zero, strettissime e piene di buche».

Quinto e settimo nelle due gare

In gara1: «Sono partito bene, alla prima curva ero 2° e prima della fine del giro sono passato in testa, ma sull’altro rettilineo mi hanno passato in tanti e ho gestito male la scia. Pensavo di recuperare 5 o 6 metri, mi sbagliavo e ho concluso 7° a 9”994 secondi da Hank Vossberg». Gara2 è stata ridotta a 6 giri per un incidente: «Sono ripartito di nuovo 2° ma poi Sam Drane mi ha mandato dritto alla esse. Mi sono svegliato tardi, mi è mancato mezzo secondo per farmi risucchiare dalla scia». Agazzi è giunto 5° a 1”362 secondi da Drane..

Agazzi in azione sull’iconica pista di Daytona
Agazzi in azione sull’iconica pista di Daytona

