Le montagne scalvine teatro della Must. Due giorni di gare, tre distanze: 5, 23 e 47 km

La terza edizione dell’evento organizzato in ricordo del centenario del crollo della diga del Gleno del 1923 (è l’acronimo di Memorial Ultra Scalve Trail) è in programma sabato 19 luglio, quando le montagne scalvine saranno teatro della sfida. Sono circa quattrocento gli atleti pronti a sfidare fatica e concorrenza su tre distanze. Percorso lungo da 47 km (+3.600 di dislivello, in palio i titoli italiani di ultra sky marathon) con partenza da Dezzo di Scalve e passaggi per rifugio Tagliaferri, Passo Belviso, diga del Gleno, Bueggio, Teveno, Polzone e rifugio Albani. Distanza «corta» sui 23 km, +1.100 di dislivello(anche qui partenza domani di buon’ora alle 6,45) con start da Schilpario e transiti per altri luoghi iconici, quali Vilmaggiore, Bueggio, Teveno. L’arrivo sarà in entrambi i casi a Colere.