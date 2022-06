Lee Congerton e Tony D’Amico a Zingonia. Luca Percassi: «Faranno crescere l’Atalanta»

«Papà voleva essere qui, ma purtroppo non ha potuto a causa di una visita per un problema al ginocchio. Si scusa perché ci teneva. Ho il piacere di presentare due nuovi componenti della famiglia Atalanta: Lee Congerton, direttore Area Sport e Tony D’Amico, direttore sportivo. Profili che siamo convinti che possano coesistere e far crescere l’Atalanta». Inizia così la conferenza stampa dell’Atalanta con Luca Percassi padrone di casa, che aggiunge: «Non ho parlato con Galliani, abbiamo un ottimo rapporto e ci vedremo stasera».