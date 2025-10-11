Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Valle Seriana
Sabato 11 Ottobre 2025

L’impresa di Fabio Ruga, primo in vetta all’Empire State Building scalando 1.576 gradini

TOWER RUNNING. A New York l’impresa del lariano della Recastello Gazzaniga: «Ho rimontato nel rettilineo finale».

Luca Persico
Luca Persico
Il podio della Building Run-up sull’Empire State Building a New York
Il podio della Building Run-up sull’Empire State Building a New York

Fabio Ruga fa toccare il cielo con un dito alla Recastello Radici Group di Gazzaniga. È quello sopra all’Empire State Building di New York, scenario della quarantaseiesima edizione della Building Run-up, vinta dal 44enne lariano che meglio non poteva festeggiare la diciottesima stagione consecutiva con la maglia neroverde.

Scalati 1.576 gradini interni in 10’47”

Circa 600 skyrunning da tutto il mondo al via, il più veloce è stato uno dei pupilli di Luciano Merla, giunto per primo all’arrivo situato all’iconico ottantaseiesimo piano dell’edificio della Grande Mela (alto 443 metri), uno dei grattacieli più famosi al mondo, passando per i 1.576 gradini interni. Crono conclusivo di 10 minuti e 47 secondi, precedendo sul filo di lana l’iconico malesiano Wai Ching Soh, plurivincitore delle scorse edizioni.

«Ci avevo provato spesso in passato, e non credevo questa fosse la volta buona - le parole del primo italiano a maschile a imporsi in una manifestazione che anni fa regalò sorrisi anche a Daniela Vassalli e Cristina Bonacina - . Nei giorni prima della partenza la condizione non era delle migliori e, quando al venticinquesimo piano sono stato superato, ho pensato a rimare lì dietro per mantenere la posizione».

Invece cinquanta piani dopo, la situazione era ancora identica e Ruga (la scorsa settimana, a Torino, vincitore del circuito Tower Running, dopo essersi preso in estate l’ennesimo titolo italiano di corsa in montagna individuale master) si è giocato il tutto per tutto: «Sì, mi sono ripreso il primo posto sul rettilineo finale, cosa che ha reso ancora più emozionante questa avventura – chiude - . Sono davvero felice, un’esperienza indimenticabile». Roba da toccare il cielo con un dito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gazzaniga
Bergamo
Torino
Sport
atletica leggera
alpinismo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Fabio Ruga
Daniela Vassalli
Luciano Merla
Recastello Radici Group