L’impresa di Fabio Ruga, primo in vetta all’Empire State Building scalando 1.576 gradini

Scalati 1.576 gradini interni in 10’47”

«Ci avevo provato spesso in passato, e non credevo questa fosse la volta buona - le parole del primo italiano a maschile a imporsi in una manifestazione che anni fa regalò sorrisi anche a Daniela Vassalli e Cristina Bonacina - . Nei giorni prima della partenza la condizione non era delle migliori e, quando al venticinquesimo piano sono stato superato, ho pensato a rimare lì dietro per mantenere la posizione».