L’infermeria dell’Atalanta è affollata, ma per la sfida col Napoli molti recupereranno

L’Atalanta lunedì 13 novembre ha comunicato che Kolasinac a Udine ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro e per questo motivo è stato dispensato dalla convocazione con la sua nazionale. La sua situazione non sembra grave, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci accertamenti. Holm è uscito domenica dal campo zoppicando per un trauma distorsivo alla caviglia destra, mentre Toloi - che ha saltato Udine per squalifica - si è fermato per i postumi distrattivi del muscolo gemello mediale della gamba destra e ha dovuto rinunciare alla chiamata dell’Italia per le due decisive partite di qualificazione agli Europei 2024 in Germania.