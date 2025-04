L’Innovation Run di Stezzano parla africano: la 10 km a Cheruiyot e Hassanatte

Il meteo (domenica 13 aprile è stata una mattinata più autunnale che primaverile) non ha aiutato gli atleti a centrare tempi cronometrici esaltanti, ma la prestazione dei due giovani vincitori (hanno 22 e 21 anni) è stata autorevole. Cheruiyot, gazzella keniana del Run2gether, si è imposta in 29’46” allungando all’ultimo giro sul connazionale (sulla carta più qualificato) Stephen Mwanghi Njedi, mentre il primo degli italiani è stato a sorpresa Roberto Giacomotti (Sport Project) che è salito sul podio. Settimo e primo dei bergamaschi Pietro Sonzogni dell’Atletica Valle Brembana in 30’43”.

Sonzogni (7°) e Manenti (10ª) i migliori Bg

Quanto alle donne, Hassanette si è involata in solitario già nel primo dei tre giri in programma e con il tempo di 33’41” ha staccato Federica Zanne e la poliedrica mamma volante Sara Bottarelli. Ai piedi del podio la runner influencer Sara Galimberti, migliore delle bergamasche Elisabetta Manenti, 10ª in 37’03”. Sono stati 650 (550 i finisher) gli atleti di tutte le età che hanno dato vita a un suggestivo serpentone multicolor, che alle 10 del mattino (ora del via) ha contrastato e battuto il grigiore del cielo.