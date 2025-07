L’Inter alza l’offerta per Lookman: 45 milioni, ma per l’Atalanta ancora non basta

È ormai la trattativa meno segreta del calciomercato , al punto che l’incontro per parlare di Lookman era stato preannunciato dallo stesso presidente Marotta già lunedì 28 luglio in conferenza stampa. L’Assemblea di Serie A alla Lega Calcio di martedì 29 era così l’occasione perfetta per sedersi a un tavolo con Luca Percassi e provare a sbrogliare la matassa, e i due ci hanno provato. La novità è che l’Inter ha formulato una nuova proposta all’Atalanta, mettendo sul piatto 45 milioni di euro , bonus compresi, migliorando così di cinque milioni la prima offerta. La risposta, però, è stata un altro «no» da parte della Dea, che continua a chiedere 50 milioni di euro .

Serve ancora uno sforzo dei milanesi

Le parti si sono comunque avvicinate, e per chiudere l’affare potrebbe bastare da parte interista l’inserimento di altri due-tre milioni di bonus per avvicinare la richiesta bergamasca, che a quel punto, sapendo della volontà del giocatore (che con l’Inter ha già un accordo sulla base di un quinquennale da 4,5 milioni a stagione), potrebbe cedere e dare il via libera. Questione di dettagli, che spesso per la conclusione positiva o meno di una trattativa così laboriosa possono fare la differenza. Sia Marotta che Percassi, all’uscita dagli uffici di via Rosellini a Milano, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai numerosi cronisti presenti, probabile quindi che si siano dati un appuntamento telefonico per la giornata di mercoledì 30 per capire definitivamente se ci sono i margini per chiudere