L’intervista a Taibi sull’Atalanta

«Si rialzi con spirito da provinciale»

Milan e Atalanta, mai così vicine. Dai tempi in cui tra i pali c’era lui, le cose sono cambiate: Massimo Taibi ne è sicuro. «L’Atalanta ha alzato l’asticella: ora è di livello medio-alto, mentre il Milan non è più quello di qualche anno fa», spiega il doppio ex, che oggi fa il direttore sportivo alla Reggina e ripensa con affetto alle sue vecchie squadre.