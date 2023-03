Lions, è ora di tornare a ruggire: nuovo assalto alla Prima divisione

Tutto pronto per un nuovo ruggito. Per il terzo anno consecutivo i Lions Bergamo si presentano al via nella Seconda divisione Fidaf , la Serie B del football americano: dopo la cavalcata nel 2022 fino al Silver Bowl, perso contro gli Skorpions Varese, domenica 5 marzo a Verona (alle 14,30) i nero-oro debuttano in campionato contro i Redskins padroni di casa. Il primo match interno sarà domenica 12 marzo (alle 14) contro i Saints Padova al centro sportivo di Stezzano.