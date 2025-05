L'Italia di Abbadini bronzo a squadre ai Campionati europei di Lipsia

Il bergamasco Yumin Abbadini è di bronzo con i «Moschettieri» azzurri: dopo l’oro delle ragazze nella prima giornata, martedì 27 maggio gli Europei di ginnastica artistica l’Italia maschile conquista la medaglia di bronzo superando all’ultimo attrezzo i padroni di casa della Germania. Oro per la Gran Bretagna (247.528), argento per la Svizzera (245.727), poi l’Italia (242.826) che «brucia» la Germania (242.595). A seguire Francia (238.461), Paesi Bassi (238.329), Ungheria (238.262) e Belgio (237.895).

In pedana con il 24enne di Ranica , Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali, Nicola Bartolini, Edoardo De Rosa e, come individualista al cavallo con maniglie, Gabriele Targhetta.

Ora finali all around e cavallo

Per Abbadini 12.600 alla sbarra (con una caduta), 13.633 al corpo libero, 14.233 al cavallo con maniglie, 12.766 agli anelli, 13.600 al volteggio, 13.266 alle parallele. Il bergamasco si qualifica così alla finale all around di giovedì 29 maggio con l’undicesimo punteggio e a quella del cavallo con maniglie di venerdì 30 maggio (quinto punteggio).