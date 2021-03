L’Italia abbraccia Toloi In Nazionale anche Pessina

Le convocazioni: il ct Mancini chiama il difensore brasiliano, che ha il passaporto italiano da oltre 10 anni, un mese fa l’ok Fifa ad arruolarlo in azzurro. Per il centrocampista è la 2ª volta.

Rafa l’italiano. Sì, l’Atalanta ha un nazionale tutto nuovo: Rafael Toloi è pronto a rispondere alla chiamata del suo commissario tecnico, che non è il brasiliano Tite, ma Roberto Mancini. L’Italia abbraccia il difensore nerazzurro, nato nel Mato Grosso, ma di discendenza trevigiana: è lui l’ultimo oriundo della Nazionale. Circa un mese fa c’era stata la certezza: la Fifa aveva dato l’ok alla Federcalcio riguardo la possibilità di arruolare l’atalantino, che aveva già vestito la maglia del Brasile Under 20. I cavilli regolamentari non hanno posto veti: Gomez, cinque anni fa, non ebbe la stessa occasione, perché ottenne la cittadinanza dopo avere giocato con l’Argentina Under 20. Ottenuto il via libera, Toloi –in possesso del passaporto italiano da oltre dieci anni – ha ricevuto anche la chiamata più attesa: alla prima tornata di convocazioni, Mancini l’ha subito reclutato. Ora, il difensore punta all’Europeo: la missione è possibile.