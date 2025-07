L’Italia insegue il podio europeo: Arrigoni e Rota Martir vogliono trascinarla

Quando gareggiano i bergamaschi

Luca Arrigoni, 43 anni di Costa di Mezzate

(Foto di Marco Pendezza)

Arrigoni sabato 5 mattina sarà di scena sulla distanza Sky Ultra, 42 chilometri (2.750 metri di dislivello): «Resistere a questi livelli, nonostante il tempo passi, è già un motivo d’orgoglio - dice l’ingegnere gestionale di Costa Mezzate -. Proverò a dire la mia con l’esperienza». Proverà a portare un piazzamento prezioso ai fini della classifica a squadre, in cui l’obiettivo è il podio. Rota Martir, originario di Bonate Sopra e trapiantato a Edolo, dove studia all’Università della montagna, sarà lo stakanovista del gruppo: doppio impegno tra Vertical (giovedì 3, 5,5 chilometri, + 900) e distanza Sky (sabato 5, 22 km, +1.150). Così il rappresentante del Gs Orobie: «Più che contro la concorrenza, gareggerò contro me stesso: farlo a due passi da dove mi alleno sarà uno stimolo in più».