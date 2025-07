Lo juniores Gardani vince in volata a Osio e dedica il successo a Privitera, ex Giorgi

Team Giorgi di Torre de’ Roveri protagonista in assoluto del weekend ma con un obiettivo ben preciso: onorare la memoria di Samuele Privitera, ex portacolori per due stagioni nella squadra del presidente Carlo Giorgi, che ci ha lasciato tragicamente nella prima tappa del Giro della Valle d’Aosta. Gardani, parmense prossimo ai 18 anni, aveva vinto a Osio Sotto anche nel 2024. Il Team Giorgi era presente con tre atleti e il direttore sportivo Angelo Messa, ma - nonostante il numero ridotto di atleti - è riuscito comunque a prendersi la leadership: lo ha fatto con Gardani e Matteo Mengarelli che si sono presi vittoria e secondo posto. Il terzo alfiere del Team Giorgi, l’ucraino Maksym Lahuta, si è sacrificato per tenere «cucita» la gara e favorire di conseguenze i due velocisti che hanno risposto alla grande.