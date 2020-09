Lo sport di base prova a ripartire In 29 mila pronti a scendere in campo

C’è un mondo alla base che guarda quello in vetta e si accinge a ripartire. A comporlo 29 mila atleti fra Figc, Fipav e Fip, tre delle principali federazioni dilettantistiche affiliate al Coni, per cui sono giorni frenetici: nelle scorse settimane dall’alto è arrivato l’ok per il via libera a praticare attività agonistica dopo oltre sei mesi di stop. Ora si prova a farlo per davvero, tra chi si è già messo in moto e chi temporeggia sul da farsi.